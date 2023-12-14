"40% (рост цен. — NEWS.ru) тоже много, я понимаю. Ну связано с чем, здесь все всем понятно. Но тем не менее скажу, если такой вопрос есть. Конечно, когда европейские бренды ушли из России, они с компонентами ушли, возник вопрос развития собственной базы. «АвтоВАЗ» с количеством справляется <...> однако определенные издержки остаются, так или иначе производитель добывает импортные компоненты", — объяснил Путин. News.ru