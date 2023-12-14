Автомобильный рынок России остался на пятом месте по продажам в Европе

Автомобильный рынок России в ноябре 2023 года остался на пятом месте. Об этом сообщает autostat.ru со ссылкой на данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы.

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На первом месте по продажам автомобилей в Европе стала Германия. В ноябре там был продан 245 701 автомобиль (-5,7 % к такому же месяцу 2022 года). На втором месте находится Великобритания с показателем 153 529 машин (+9,5%). Третий результат показала Франция – 152 710 проданных машин (+14%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 139 278 машин (+16,2%).

Россия находится на пятой строчке рейтинга. По итогам ноября продажи автомобилей составили 109 706 штук (рост в 2,1 раза).