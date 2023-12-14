Названа стоимость проезда по трассе М-12 Москва-Казань

Тарифы на проезд по открытым ранее участкам М-12 "Восток" после запуска движения от Москвы до Казани останутся без изменений. Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".

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До конца 2023 года планируется открыть движение по всем 810 км М-12.

"Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4 481 рублей. До другого берега Волги проезд будет стоить еще 319 рублей", - говорится в сообщении.

Проезд от Нижнего Новгорода до Казани на легковом автомобиле обойдется в 1660 рублей, на грузовом - в 3912 рублей.

В "Автодоре" напомнили, что владельцы транспондера Tpass могут получить скидки до 15%. Таким образом, проезд от Москвы до Казани с максимальной скидкой обойдется в 3809 рублей для легковушек и 8437 рублей для грузовых автомобилей.