Названа стоимость проезда по трассе М-12 Москва-Казань

"Автодор": Стоимость проезда по трассе М-12 Москва-Казань составит 4481 рубль
Тарифы на проезд по открытым ранее участкам М-12 "Восток" после запуска движения от Москвы до Казани останутся без изменений. Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".
До конца 2023 года планируется открыть движение по всем 810 км М-12.
"Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4 481 рублей. До другого берега Волги проезд будет стоить еще 319 рублей", - говорится в сообщении.
Проезд от Нижнего Новгорода до Казани на легковом автомобиле обойдется в 1660 рублей, на грузовом - в 3912 рублей.
В "Автодоре" напомнили, что владельцы транспондера Tpass могут получить скидки до 15%. Таким образом, проезд от Москвы до Казани с максимальной скидкой обойдется в 3809 рублей для легковушек и 8437 рублей для грузовых автомобилей.
Ранее президенту Владимиру Путину на подведении итогов года задали вопрос о том, почему проезд от Москвы до Казани по платным трассам будет стоить 6 тысяч рублей вместо обещанных 4-5 тысяч рублей.