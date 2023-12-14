Продажи Great Wall Poer в ноябре выросли на 203%

«В сравнении с ноябрем прошлого года продажи Great Wall Poer выросли на 203% — с 134 до 406 штук. Второе место на рынке у УАЗа Пикап. В отчетный период продажи модели выросли на 66%, с 211 до 350 единиц. Третий результат на рынке в ноябре показала еще одна модель Great Wall — пикап Great Wall Kingkong с результатом 182 проданных авто», — говорится в сообщении агентства.