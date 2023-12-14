Changan и Chery на фоне падения продаж объявили скидки от 200 до 400 тысяч рублей

«Сейчас купить машину по ставке под 20% годовых — это просто безумие. Дешевле обойтись каршерингом в больших городах и такси – в малых. Сегодня, нужно признаться, авто покупают только те, кому машина крайне нужна, например по работе или те, кто может позволить себе взять ее без кредита или с минимальным займом», — подчеркивает автоэксперт.