Bugatti построила два особых Chiron для супружеской пары

Техника окраски называется Vagues de Lumière и она требует больше месяца работы. Полосы наносят по заранее изготовленным двумерным шаблонам. Затем их покрывают слоями защитного лака, получая в результате эффект отраженного света. Он уникален для каждой машины, потому что дизайнерам каждый раз приходится учитывать форму кузова и пожелания клиента.

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Окраску Vagues de Lumière (с фр. — волны света) компания Bugatti использует с прошлого года. Это особое лакокрасочное покрытие, процесс нанесения которого занимает около пяти недель. Краску кладут вручную, в несколько слоев, по заранее изготовленным двумерным шаблонам. Полосы, если необходимо, подгоняют до нужной формы с помощью корректирующей ленты. На последнем этапе кузов покрывают несколькими слоями прозрачного лака. Получается что-то вроде эффекта отраженного света, уникального для каждой машины.

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Гиперкары Chiron Super Sport на фотографиях как раз демонстрируют итоговый результат. Оба принадлежат супружеской паре. Источником вдохновения для оранжево-красной машины супруги стал Veyron L’Or Blanc. Ну а муж, что называется, испытал сoup de foudre (c фр. — любовь с первого взгляда) и захотел переделать свой «Широн» в таком же стиле. Автомобиль отправили из американского штата Теннесси обратно во французский Мольсайм. Там его полностью разобрали, заменили часть кузовных панелей и поставили панорамную крышу Sky View.

Bugatti

Bugatti

Bugatti

В общей сложности трансформация заняла семь месяцев. Теперь гиперкар щеголяет кузовом из видимого углепластика с 10-процентной тонировкой и полосами в оттенке French Racing Blue. Это сочетание цветов напоминает разряд молнии в ночном небе, поэтому машина получила имя Coup de Foudre (второй перевод с фр. — вспышка молнии). Оранжевый гиперкар, в свою очередь, назвали L’aura, или «Аура».

Bugatti