В Петербурге найдена «царица-сосуля»

В Санкт-Петербурге обнаружили сосульку длиной с пятиэтажный дом, передает Telegram-канал издания «Фонтанка».

Ледяной сталактит вырос в центре города по адресу улица Серпуховская, 48. Нарост вырос, опираясь на строительные леса. На опубликованной фотографии видно, что ближе к верхним этажам ширина образования составила около трети окна, при этом к нижним этажам она сократилась примерно до сантиметра.

Ранее в городе было обнаружено множество других сосулек непривычных размеров. Так, на доме 30 по Большому Сампсониевскому проспекту был найден ледяной нарост длиной в три этажа, который спускался по кирпичной стене здания. По адресу Гранитная улица, 34 с крыши карниза свисала двухметровая сосулька, а на водосточной трубе дома 24 по улице Жуковского образовалась сосулька длиной в два этажа.