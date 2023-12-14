"Но это нужно начать, в конце концов, производить серийно, и тогда сразу цена будет уходить [вниз]. Но время нужно для этого. Вот те, кто думали, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованы. Ничего не рухнуло. Что касается китайских автомобилей. Да, вот наши китайские друзья, они знают, что происходит. Это характерно не только для России. Китайские производители очень активно ведут себя на мировых рынках и уже начали вытеснять и европейских производителей, в том числе на европейском рынке", - добавил он.