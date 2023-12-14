Путин заявил, что ОАЭ нравятся автомобили Aurus, которые они начали собирать
Объединенным Арабским Эмиратам нравятся российские автомобили Aurus, которые они начали собирать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.
"Aurus - совсем очень дорогой. Но он же в небольшом количестве производится. Сейчас начали даже производить за границей, производить в Эмиратах начали, там сборка осуществляется Aurus. Ну, вот нашим друзьям в Эмиратах нравится эта машина наряду с другими производителями", - сказал Путин.
Как отметил президент, в России создана целая линейка моделей Aurus: "и лимузины, и седаны, и джипы, и автобус будет".
"Но это нужно начать, в конце концов, производить серийно, и тогда сразу цена будет уходить [вниз]. Но время нужно для этого. Вот те, кто думали, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованы. Ничего не рухнуло. Что касается китайских автомобилей. Да, вот наши китайские друзья, они знают, что происходит. Это характерно не только для России. Китайские производители очень активно ведут себя на мировых рынках и уже начали вытеснять и европейских производителей, в том числе на европейском рынке", - добавил он.