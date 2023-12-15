Volkswagen прекратит производство двух электрокаров из-за отсутствия заказов

Завод Volkswagen в Цвиккау оказался в непростой ситуации. Перерыв в сборке автомобилей может оказаться более продолжительным, чем предполагалось.

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В Европе отмечается резкое снижение спроса на электрокары, что вызывает опасения у экспертов. Заводы приостанавливают свою деятельность по причине низкого спроса на выпускаемую продукцию. Запасы электрокаров на складах уменьшаются, а выпуск новых не возобновляют не только в Германии, но и во всей Европе.

Volkswagen Group стала первой компанией, которая столкнулась с проблемой. Еще несколько лет назад она представила на рынке свою знаменитую линейку электромобилей ID. Постепенно семейство разрасталось - в нем появлялись новые имена и версии уже существующих моделей. Несмотря на это, показатели по реализации по-прежнему не достигают желаемых процентов. Рентабельность на один электрокар резко упала. В 2022 году план был закрыт с прибылью 3.5%.

Одним из самых крупных в компании Volkswagen считается предприятие в Цвиккау. Здесь выпускают модели VW ID.3 и CUPRA Born. По предварительным данным, уже на этой неделе завод приостановит деятельность по уже известной причине. Эксперты предполагают, что простой может продлиться до завершения текущего года. Это автоматически станет причиной ухудшения статистики по выпуску транспортных средств.