Появилась дополнительная информация о турецком седане TOGG

Компания TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, или Турецкая автомобильная инициативная группа) еще в 2021 году запатентовала дизайн электрического седана, а в 2022-м в рамках выставки потребительской электроники СES он дебютировал в статусе концепта. Теперь же объявлены сроки начала производства серийной модели: она встанет на конвейер в конце 2024 года, а в продажу поступит в 2025-м. Мы собрали все, что известно о готовящейся батарейной четырехдверке.

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Шоу-кар 2022 года официально именовался Transition, однако в самом TOGG его называли в том числе Smart Device, что буквально переводится как «умное устройство». У прототипа были распашные двери без средних стоек, а в салоне — множество экранов, включая единую консоль почти во всю ширину передней панели. Заявлялся даже автопилот (какого уровня, не уточнялось). Шоу-кар демонстрировал новую фирменную стилистику марки, над которой работало итальянское ателье Pininfarina. Можно предположить, что серийный вариант будет мало отличаться от концепта.

Как пишет издание Dunya.com, на сегодняшний день в Турции насчитывается более 15 тысяч автомобилей TOGG, а в следующем году компания намерена увеличить объемы производства втрое. Пока же модельный ряд состоит из единственного электрического кроссовера T10X, первым владельцем которого стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В основе T10X лежит разработанная с нуля платформа, и на выбор предложены две версии — передне- и полноприводная. В первом случае электрокар приводит в движение 200-сильный мотор, во-втором — двухмоторная установка на 400 сил. Вероятно, одну их этих установок (а может, и обе), получит и седан.