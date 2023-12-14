Росгвардия и МВД получат партию грузовиков «Стена»
Росгвардия и МВД получат в своё распоряжение специальные грузовики «Стена». Об этом сообщает концерн «Калашников», который займётся производством спецавтомобилей.
Поставки «Стены» запланированы на 2024 и 2025 годы. Отмечается, что подобные грузовики применяются для блокирования дорог и проходов для правонарушителей, а также для защиты сотрудников силовых ведомств при массовых беспорядках.
Базой для «Стены» стал российский грузовой автомобиль КамАЗ, на шасси которого устанавливается мобильный защитный комплекс. В последний входит ограждение, система пожаротушения, система светового и звукового воздействия, а также видеонаблюдение.
«Для решения особых задач МВД, Росгвардии или другим структурам могут быть необходимы специальные образцы техники разного рода. Хорошим примером этого является автомобиль специальный “Стена” с особым оснащением. Мы уверены, что наш комплекс будет активно использоваться в процессе обучения и тренировок с целью подготовки личного состава», – заявил управляющий директор АО Концерн «Калашников» Андрей Барышников.
Ранее Росгвардии дали право создавать добровольческие формирования.