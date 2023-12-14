Росгвардия и МВД получат партию грузовиков «Стена»

«Для решения особых задач МВД, Росгвардии или другим структурам могут быть необходимы специальные образцы техники разного рода. Хорошим примером этого является автомобиль специальный “Стена” с особым оснащением. Мы уверены, что наш комплекс будет активно использоваться в процессе обучения и тренировок с целью подготовки личного состава», – заявил управляющий директор АО Концерн «Калашников» Андрей Барышников.