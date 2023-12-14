Глава НАМИ назвал приоритет в развитии автопрома РФ

Создание модульной платформы для российских машин является одним из приоритетов автопрома РФ и НАМИ намерен создать ее. Об этом в интервью «Федеральному бизнес журналу» заявил глава научного центра Федор Назаров.

По его словам, разработка собственной платформы для автомобилей классов C, D и E «позволит выполнить стратегические задачи по унификации компонентной базы и тем самым объединить усилия производителей машин и тех, кто делает компоненты к ним».

«Как раз в этом мы видим стратегическую роль НАМИ как "штаба" отрасли, который анализирует необходимый вектор развития автомобилестроения и обладает необходимыми компетенциями. И опыт успешной реализации проекта по созданию автомобилей класса "люкс" под брендом AURUS служит тому подтверждение», — добавил Назаров.