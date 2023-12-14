Представлен финальный Audi R8 для Японии

Компания Audi показала финальный R8 для японского рынка. Он окрашен в традиционные для страны цвета и будет стоить больше 35 миллионов иен (22 млн рублей). Салон суперкара отделан натуральной кожей и алькантарой. А напоминанием о принадлежности к особой серии служат металлические накладки на порогах с гравировкой Japan Final Edition. Каждый из восьми покупателей купе получит подарок: картину с изображением собственной машины.

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Стилистика прощальной версии Audi R8 Japan Final Edition плотно замешана на японских традициях и эстетике. В оформлении суперкара использованы привычные для Страны восходящего солнца цвета: белый (кузов), черный (логотипы и акцента), красный (тормозные суппорты) и золотистый (колеса). Тираж двухдверки составит всего восемь экземпляров, ведь эта цифра в Японии приносит удачу. А цена — 35 080 000 иен, что соответствует 22 миллионам рублей.

Audi

Audi

Audi

Audi

Для салона R8 Japan Final Edition выбрана двухцветная схема оформления Alabaster White/Black. Кресла обиты кожей «наппа», потолок и багажник — алькантарой. К трем стандартным кнопкам на руле добавлена четвертая — для управления заслонкой выпускной системы. Пороги украшают накладки с надписью Japan Final Edition (1 of 8). Каждому покупателю также обещают небольшой сюрприз: они получат картину с изображением собственной машины, созданную в рамках программы VIN Art.

Audi

Audi

Audi

Audi