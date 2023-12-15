Финляндия снова закрыла открывшиеся на границе с Россией KПП
Финляндия закрыла открытые 14 декабря два пограничных контрольно-пропускных пункта на границе с Россией - "Ваалимаа" и "Ниирала". Об этом заявила глава МВД страны Мари Рантанен.
По ее словам, власти Финляндии вынуждены прибегнуть к подобным мерам из-за наплыва беженцев.
"Правительство приняло решение закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на восточной границе", - слова Рантанен приводит издание Yle.
Напомним, закрывать КПП на границе с Россией Финляндия начала в конце ноября. В Хельсинки обещали оставить один пропускной пункт для желающих подать заявку на предоставление убежища.
Кроме того, в МИД выразили готовность постепенно открывать КПП, если ситуация с беженцами нормализуется.