Cadillac рассекретил электрический кроссовер Vistiq

Компания Cadillac показала ещё один электрический кроссовер. Модель Vistiq расположится между Lyriq и Escalade IQ, а все подробности о ней будут опубликованы в следующем году. По слухам, Vistiq получит двухмоторную силовую установку мощностью около 500 лошадиных сил и на одной зарядке сможет проезжать до 480 километров. Ценовой ориентир — 65 тысяч долларов, или 5,8 миллиона рублей.

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Линейка электрических Cadillac разрастется до пяти моделей. Нишу между кроссовером Lyriq и старшим Escalade IQ займет анонсированный сегодня без каких-либо подробностей Vistiq. Вместе с компактным Optiq и флагманским Celestiq квинтет за два года покроет все премиальные сегменты. По неофициальной информации, Vistiq будет стоить от 65 тысяч долларов, получит двухмоторную силовую установку мощностью около 500 лошадиных сил и на одной зарядке сможет проезжать до 480 километров.

Cadillac

Между тем Lyriq доступен с задним и полным приводом. В первом случае отдача силовой установки составляет 345 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента, во втором — 507 сил и 610 Нм. Кроссовер поддерживает зарядку с мощностью 190 киловатт и обещает запас хода до 505 километров (для варианта RWD). В свою очередь, вседорожник Escalade IQ располагает отдачей в 761 лошадиную силу и дальностью хода до 725 километров.