В «Автодоре» назвали стоимость проезда по М-12

Стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани составит 4481 рубль для легковых автомобилей. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе «Автодора».

Там отметили, что проезд по трассе от Нижнего Новгорода до Казани для легковых автомобилей будет стоить 1660 рублей.

«На грузовом — в 3912 рублей. До другого берега Волги проезд будет стоить еще 319 рублей», — сказали в «Автодоре».

Также в компании указали, что до конца 2023 года планируется открыть движение по всем 810 километрам трассы М-12. На протяжении всей дороги действует безбарьерная система взимания платы «Свободный поток», специально установленные рамки фиксирует проезд по госномеру или по транспондеру.

В «Автодоре» напомнили, что пользователям T-pass предоставляется скидка до 15% в рамках программы лояльности за баллы, начисляемые за поездки по платным участкам трасс. Таким образом владельцы легковых автомобилей могут снизить стоимость проезда от Москвы до Казани до 3809 рублей, а грузовых — до 8437 рублей.