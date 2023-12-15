Страховщики назвали имена самых аккуратных водителей в России

Страховщики назвали имена водителей, которые реже всего попадают в аварии. Так водители с именами Пётр, Борис, Геннадий, Николай и Леонид оказались самыми аккуратными. Они реже всего попадали в аварии в этом году. Частота ДТП с участием этих автомобилистов самая низкая - 5,4-5,6%, следует из статистики страховых случаев в сегменте ОСАГО одной из крупных страховых компаний. Анализ проводился только по мужским именам.