Страховщики назвали имена самых аккуратных водителей в России
Страховщики назвали имена водителей, которые реже всего попадают в аварии. Так водители с именами Пётр, Борис, Геннадий, Николай и Леонид оказались самыми аккуратными. Они реже всего попадали в аварии в этом году. Частота ДТП с участием этих автомобилистов самая низкая - 5,4-5,6%, следует из статистики страховых случаев в сегменте ОСАГО одной из крупных страховых компаний. Анализ проводился только по мужским именам.
В десятку также вошли Викторы, Анатолии, Василии, Владимиры и Юрии с показателями до 6,2%.
При этом Даниилы, Артёмы, Никиты, Егоры и Артуры, напротив, оказались самыми аварийными водителями: частота дорожных инцидентов с этими автовладельцами наиболее высока - 13,9-11,7%.
Эксперты отмечают, что имя никак не влияет ни на аварийность, ни на стоимость страхового полиса на автомобиль.
"В данном случае не стоит делать какие-либо выводы из сложившейся за выбранный период статистики, спустя некоторое время цифры, скорее всего, сложатся иначе. При расчете стоимости полиса учитывается прежде всего история страхования по ОСАГО, которая всегда сугубо индивидуальна (наличие или отсутствие аварий), а также возраст водителя и стаж", - резюмируют специалисты.