Автобусное движение между РФ и Финляндией приостановят

Компания Ecolines приняла решение временно приостановить автобусное движение между Санкт-Петербургом и Хельсинки в связи с закрытием погранпереходов. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Напомним, что ранее власти Финляндии приняли решение об открытии с 14 декабря двух пропускных пунктов на границе с Россией. Однако в четверг вечером Хельсинки снова закрыли их, заявив, что нелегальные мигранты продолжают прибывать в страну через КПП на границе с РФ.

На этом фоне Ecolines объявил, что временно приостановит автобусное движение по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки.

«Последние рейсы из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправятся 15 декабря в 06:45 и в 14:00. Последний рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург отправится в пятницу в 14:30», — отметили в компании.