Alfa Romeo возродила культовое имя для нового кроссовера

Ранние предположения о том, что модель получит имя Brennero, не подтвердились. Вместо этого было выбрано культовое имя Milano, под которым в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века в США продавался заднеприводный седан Alfa Romeo 75. Новый же Milano будет кроссовером, а точнее «спортивной городской моделью» (Sport Urban Vehicle, SUV), с которой марка вернется в B-сегмент европейского рынка. Премьера Alfa Romeo Milano состоится в апреле 2024 года. Разумеется, пройдет она в Милане.

В иерархии Alfa Romeo новой модели отведено место на ступень ниже Tonale, то есть она будет компактнее и дешевле. Milano станет первым серийным электромобилем итальянской марки, однако у него будет и гибридная версия. В техническом плане новинка окажется близка к Jeep Avenger и Fiat 600.

Известно, что Milano будет базироваться на платформе STLA Small (она же CMP/eCMP). Электрический вариант, скорее всего, получит один электромотор мощностью 156 лошадиных сил и батарею емкостью 54 киловатт-часа, которой будет хватать на 400 километров автономного пробега, однако ходят слухи и о полноприводной модификации с двумя электромоторами. А гибридную установку могут позаимствовать у Fiat 600: в ее состав входят «турботройка» 1.2 Puretech и электромотор, встроенный в роботизированную коробку передач.