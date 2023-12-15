В Петербурге планируют возобновить массовое производство автомобилей для картинга

"Сейчас физически завод может делать до 100 машин ежемесячно. В перспективе планируем увеличить производство до 500. Для этого нужно оптимизировать рабочий процесс. Помещения есть, но нужно модернизировать материально-техническую базу. Для города это очень важно, так как это и новые рабочие места, и имидж не только Петербурга, но и целой страны", - сказал он.