На трассе M4 образовалась десятикилометровая пробка из-за массовой аварии

На трассе M4 "Дон" по направлению к Москве образовалась десятикилометровая пробка из-за массовой аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. ДТП произошло в районе города Ефремов в Тульской области - столкнулись как минимум пять автомобилей, в том числе большегруз. В пробке скопились десятки автомобилей. Положение водителей и пассажиров осложняет ухудшающаяся погода - сильная метель и температура минус шесть градусов. Среди застрявших в ледяном плену также есть дети. До этого Дептранс Москвы сообщил о мощном снегопаде в российской столице и призвал выбрать городской транспорт вместо собственных автомобилей. В российской столице вечером 14 декабря начались серьезные заторы из-за обильного снегопада. Возможны локальные затруднения в центральной части города, на ТТК и МКАД. В вечернее время пробки в городе могут достигнуть девяти баллов.