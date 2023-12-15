Kaiyi пообещала еще один новый кроссовер для России. Он встанет между X3 и X7

Марка Kaiyi привезет в Россию еще один кроссовер. Об этом со ссылкой на руководителя департамента развития модельного ряда Kaiyi Ивана Бычкова сообщает портал "Автовзгляд". Новинка появится до конца 2024 года, также в этот период будет проведён рестайлинг X3.

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В настоящее время российская модельная линейка Kaiyi состоит из седана E5 стоимостью от 2 195 000 рублей, кроссоверов X3 и X3 Pro по цене от 2 238 000 рублей, а также флагманского Kaiyi X7, представленного накануне и готовящегося к продажам в начале 2024 года. Все перечисленные модели выпускаются на заводе "Автотор" в Калининградской области.