Эксперты нашли самые популярные китайские автомобили для бизнеса

Доля автомобилей китайского производства в общем объеме продаж в легковом сегменте за 11 месяцев текущего года среди бизнеса составила 50,1% (+ 32.,5 п.п. к 11 мес. 2022-го). Об этом "Российской газете" рассказали в "Газпромбанк Автолизинг".

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В компании отмечают, что с января 2022-го по август текущего года доля продукции КНР в количественном выражении выросла с 6,7% до 53,8%. В сентябре эксперты наблюдали небольшой спад до 51%, связанный с ростом цен на рынке под влиянием повышения ключевой ставки Центробанка России и утильсбора на ввозимую в страну продукцию. В октябре восходящий тренд вернулся, а ноябре достиг нового пика - 53,9%.

Однако в денежном выражении спад объемов продаж в ноябре продолжился. Это связано с тем, что клиенты лизинговой компании делали выбор в пользу более бюджетных моделей из представленного на отечественном рынке ассортимента китайских автомобилей.

Наибольшей популярностью у бизнеса сейчас пользуются легковые автомобили марок Geely, Сhery, Haval, Exeed, Changan, Tank, Omoda, Great Wall. В число самых продаваемых моделей, по статистике компании на 11 месяцев текущего года, входят Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro, Tugella и Coolray, Haval Jolion, а также Exeed VX и LX.