Москвичей предупредили о пробках в 9 баллов

Снегопад в Москве может привести к тому, что сегодня вечером пробки на дорогах могут достичь 8-9 баллов. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В ведомстве отметили, что снег будет идти в городе весь день.

«Будьте внимательны за рулем. Соблюдайте дистанцию, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на телефон», — попросили водителей в Дептрансе.

Там также посоветовали выезжать сегодня с работы и по делам до 16.00, либо после 19.00.

Снегопады, сопровождающиеся сильным ветром, идут в России с вечера 11 декабря из-за циклона «Ваня». Наибольшие проблемы циклон вызвал на юге Центрального региона и в Черноземье. В Ростовской области из-за него прошли ледяные дожди, около 180 тысяч жителей региона остались без света, а в травмпункты Ростова-на-Дону за 12 декабря обратились более 300 человек.