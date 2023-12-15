В России у дилеров нашлись Rising F7 и Rising R7. Сколько они стоят

У дилеров в России появились электромобили Rising F7 и Rising R7. Об этом "Российской газете" рассказал директор "Авилон Rising" Константин Галаган.

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"Rising F7 - это электрический лифтбек с двигателем, мощностью 90кВ*ч (544 л.с.), разгоном до 100 км/ч за 3,7 с. и запасом хода 600 км.

Автомобиль доступен в двух комплектациях: Performance Comfort за 6 780 000 рублей и Deluxe за 7 822 000 рублей.

Если говорить о второй новинке, то Rising R7 - это полноприводный кроссовер с двигателем, мощностью 90кВ*ч (544 л.с.), разгоном до 100 км/ч за 3,8 с. и запасом хода 606 км. Сегодня у нас в наличии он представлен в топовой комплектации Performance Luxury. Стоимость данной модели 8 400 000 рублей", - отметил Галаган.

Он также добавил, что все модели оснащены многочисленными опциями безопасности, комфорта и помощи водителю.

"В частности, есть поддержка предупреждения выезда с полосы, система контроля усталости водителя, ассистент помощи при движении прямо и торможении, бесключевой доступ и т.д.

В автомобилях установлены три дисплея, центральный Amoled и два дополнительных, использованы дорогие материалы отделки салона Алькантара, натуральная кожа", - рассказал Галаган.