Аналитики выяснили, сколько пассажиров игнорируют ремни безопасности
Около 67% россиян не считают нужным пристегиваться на задних сидениях в автомобилях, 16% вообще не пользуются ремнем безопасности. Об этом со ссылкой на исследование автомобильного портала «Дром» пишет РИА Новости.
Всего треть участников опроса (33%), который проводился на сайте Drom с 27 октября по 13 ноября, заявили о том, что всегда пристегиваются в машине ремнем безопасности, вне зависимости от того, на каком они едут ряду.
«Подавляющее большинство россиян (67%) не пользуются ремнями безопасности на задних сиденьях в автомобилях. Согласно опросу, больше половины россиян (51%) пристегиваются только на переднем пассажирском кресле», — отмечается в результатах исследования.
При этом 16% из 15,9 тысячи человек со всей России, принявших участие в опросе, вообще не пользуются ремнями безопасности в машине.
Самые дисциплинированные пассажиры в Татарстане. Там живут 62% участников исследования, которые пристегиваются на переднем и заднем креслах. На втором месте Свердловская область, а третьем — Пермский край.
«В Забайкальском крае, Иркутской области и Краснодарском крае требования безопасности игнорирует каждый четвертый житель», — отмечают эксперты.
Ранее в Научном центре безопасности дорожного движения МВД сообщили, что России с начала года на 4,9% увеличилось число дорожных аварий с пострадавшими, в них погибло 10 309 человек. При этом лидерами по тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий являются Ингушетия, Мордовия, Калмыкия, Чеченская республика и Забайкальский край. Следом идут Московская и Ростовская области.