Аналитики выяснили, сколько пассажиров игнорируют ремни безопасности

Около 67% россиян не считают нужным пристегиваться на задних сидениях в автомобилях, 16% вообще не пользуются ремнем безопасности. Об этом со ссылкой на исследование автомобильного портала «Дром» пишет РИА Новости.

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Всего треть участников опроса (33%), который проводился на сайте Drom с 27 октября по 13 ноября, заявили о том, что всегда пристегиваются в машине ремнем безопасности, вне зависимости от того, на каком они едут ряду.

«Подавляющее большинство россиян (67%) не пользуются ремнями безопасности на задних сиденьях в автомобилях. Согласно опросу, больше половины россиян (51%) пристегиваются только на переднем пассажирском кресле», — отмечается в результатах исследования.

При этом 16% из 15,9 тысячи человек со всей России, принявших участие в опросе, вообще не пользуются ремнями безопасности в машине.

Самые дисциплинированные пассажиры в Татарстане. Там живут 62% участников исследования, которые пристегиваются на переднем и заднем креслах. На втором месте Свердловская область, а третьем — Пермский край.

«В Забайкальском крае, Иркутской области и Краснодарском крае требования безопасности игнорирует каждый четвертый житель», — отмечают эксперты.