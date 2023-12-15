В Москве на фоне циклона «Ваня» взлетели цены на такси

Утром в пятницу, 15 декабря, стоимость поездок на такси в Москве выросла в полтора-два раза из-за снегопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Яндекс Такси».

В сервисе рассказали, что скорость на дорогах ниже обычной, поэтому поездки стали дольше. В то же время спрос на такси выше стандартного, а водителей, наоборот, меньше.

«Это усугубляет и так непростую ситуацию с дефицитом водителей в отрасли», — подчеркнули представители сервиса.

Чуть более двух недель назад, 27 ноября, стоимость девятиминутной поездки на московском такси в метель достигала тысячи рублей. По оценкам таксистов, цены тогда выросли почти в два раза.

В сервисах такси рассказывали, что в такую непогоду 60 процентов водителей отказываются принимать заказы.