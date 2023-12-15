В Москве на фоне циклона «Ваня» взлетели цены на такси
Утром в пятницу, 15 декабря, стоимость поездок на такси в Москве выросла в полтора-два раза из-за снегопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Яндекс Такси».
В сервисе рассказали, что скорость на дорогах ниже обычной, поэтому поездки стали дольше. В то же время спрос на такси выше стандартного, а водителей, наоборот, меньше.
«Это усугубляет и так непростую ситуацию с дефицитом водителей в отрасли», — подчеркнули представители сервиса.
Чуть более двух недель назад, 27 ноября, стоимость девятиминутной поездки на московском такси в метель достигала тысячи рублей. По оценкам таксистов, цены тогда выросли почти в два раза.
В сервисах такси рассказывали, что в такую непогоду 60 процентов водителей отказываются принимать заказы.
Циклон «Ваня», принесший в Москву метели и ветер в середине декабря, не отступит до субботы, 16 декабря, сообщали синоптики. В МЧС предупреждали, что в пятницу, 15 декабря, в столичном регионе ожидаются метели, снежные заносы и ветер с порывами до 17 метров в секунду.