Porsche Taycan Turbo S стал быстрее за счет очередного обновления

Известно, что компания Porsche обычно не прибегает к радикальным изменениям при рестайлинге своих моделей. Тем не менее, их специалисты способны вносить тонкие, но эффективные доработки, как в случае с полностью электрическим Porsche Taycan Turbo S.

Этот автомобиль, являясь первым современным электрокаром Porsche, получил заметные улучшения со времени своего дебюта. Независимые тесты показали, что его максимальная скорость теперь достигается на целую секунду быстрее, чем два года назад.

По информации Центральной Службы Новостей, в последних испытаниях Taycan Turbo S продемонстрировал повышенное ускорение, достигая скоростей до 241 км/ч и быстрее разгоняясь до промежуточных отметок в 145 км/ч и 193 км/ч. Также улучшилось его время прохождения четверти мили (402 метра), которое теперь составляет 10,3 секунды при скорости 212 км/ч, по сравнению с прежними 10,5 секунды при 209 км/ч.

Интересно, что ускорение до 100 км/ч осталось прежним, что указывает на использование функции «избыточного ускорения» – способности электродвигателя передавать дополнительную мощность в течение коротких периодов. Изначально Porsche была осторожна с этой функцией, ограничив её использование до трех секунд из-за опасений по поводу долговечности электродвигателя.