Некоторые модели Ford Mustang Dark Horse имеют сюрприз в бардачке

В 2024 году покупатели Ford Mustang Dark Horse могут найти сюрприз в своих бардачках - рукописные заметки от сотрудников завода во Флэт-Роке. Крис Сервенка, один из владельцев, обнаружил такую записку, где его благодарят за покупку и поздравляют с присоединением к «самой крутой семье в мире» - Ford Mustang. Это жест настолько тронул его, что он поделился им в социальных сетях, сообщает Центральная Служба Новостей.