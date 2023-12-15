Некоторые модели Ford Mustang Dark Horse имеют сюрприз в бардачке

Некоторые модели Ford Mustang Dark Horse имеют сюрприз в своем бардачке
В 2024 году покупатели Ford Mustang Dark Horse могут найти сюрприз в своих бардачках - рукописные заметки от сотрудников завода во Флэт-Роке. Крис Сервенка, один из владельцев, обнаружил такую записку, где его благодарят за покупку и поздравляют с присоединением к «самой крутой семье в мире» - Ford Mustang. Это жест настолько тронул его, что он поделился им в социальных сетях, сообщает Центральная Служба Новостей.
Джим Фарли, генеральный директор Ford, отметил эту заметку, выразив восхищение преданностью своей команды. Представитель Ford уточнил, что заметки оставлялись не в каждой машине, а выборочно.
Это большая удача для Сервенка, который, кроме владения мощным авто, также является директором по маркетингу в Steeda Autosports, изготавливающей запчасти для Ford.