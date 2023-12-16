На границе Украины и ЕС застряли около 4 тыс. грузовиков

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на границе с Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией около 4 тыс. грузовиков ожидают возможности въехать на Украину. Слова чиновника передает агентство Укринформ.

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Демченко сообщил, что, по информации польских пограничников, на направлениях, где продолжается блокировка, по состоянию на утро 16 декабря проезда ожидают 2,4 тыс. грузовиков.

«На КПП (контрольно-пропускной пункт. — «Газета.Ru») «Шегини» — 1,2 тыс., на КПП «Рава-Русская» — 550, на КПП «Краковец» — 650», — рассказал он.

Кроме этого, Демченко отметил, что на границе со Словакией в направлении пункта пропуска «Ужгород» стоит 450 грузовиков, с Венгрией в направлении пункта пропуска «Тиса» — 250 машин, с Румынией в направлении пункта пропуска «Порубное» — 870.