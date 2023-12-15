Самый маленький автомобиль в мире теперь можно собрать самому

Peel P50 — самый маленький серийный автомобиль в мире 1960-х годов — теперь доступен в виде набора «Сделай сам». Об этом сообщает Yankodesign.com.

Модель была разработана в Великобритании. Peel P50 считается самым миниатюрным и дешевым автомобилем.

Набор «Сделай сам» поставляют в комплекте с колесами, кузовом, сиденьем, рулевым колесом, трансмиссией и многим другим. На сборку машины уходит около 50 часов. Кроме того, на рынке доступны полностью собранные версии. По габаритам Peel P50 меньше, чем скутер Vespa. P50 имеет корпус из стекловолокна и двигатель объемом 49 куб. см. Модель весит 300 фунтов и является взрослым аналогом культового купе Little Tikes Cozy.

Электрическая модель с двигателем мощностью 4 кВт разгоняется до 28 миль в час.

«Несмотря на свои миниатюрные размеры, копия P50 не экономит на самом необходимом: подвеске, освещении, звуковом сигнале, тормозах, зеркалах и культовой двери с одной дверцей с левой стороны», — говорится в публикации.