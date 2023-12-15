Jaecoo пообещала привезти в Россию три новинки в 2024 году

Бренд Jaecoo позиционируется в России как часть Omoda, и обе эти марки принадлежат Chery. Пока Jaecoo представлен на нашем рынке единственным кроссовером J7, но уже скоро к нему присоединится J8 — это произойдет в следующем году. Кроме того, на 2024 год марка запланировала запуск гибридных версий этих моделей, то есть всего новинок будет три.

Jaecoo J8 появится у дилеров в первом квартале следующего года. Эта модель унифицирована с Chery Tiggo 9 и отличается от нее только оформлением. Кроссовер комплектуется двухлитровыми двигателями разной мощности (254 или 261 лошадиная сила). Оба мотора работают в связке с семиступенчатым «роботом», привод может быть передним либо полным. В Китае такой автомобиль можно купить за 152,9 тысячи юаней (1,9 миллиона рублей), однако в России он будет стоить ощутимо дороже.

В компании рассказали и о подключаемых гибридах J7 и J8 с приставкой PHEV с установкой, как у Chery Fulwin T6. Выход Jaecoo J7 PHEV ожидается во втором квартале 2024 года, а флагманский гибридный Jaecoo J8 появится на российском рынке к третьему кварталу.

Пока же в России можно купить только Jaecoo J7, который стоит от 3 339 900 до 3 749 900 рублей. Эта модель представлена с 1,6-литровым турбомотором мощностью 186 лошадиных сил в связке с роботом. Можно выбрать передний либо полный привод.