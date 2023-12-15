Ателье Niels van Roij Design создаст Ferrari Testarossa в кузове Targa
Некоторые модели Ferrari настолько легендарны, что мало что может сравниться с ними, как, например, Testarossa. Однако владелец одного из таких автомобилей из Андорры решил изменить свою машину, поручив голландской дизайн-студии Niels van Roij Design преобразовать его в версию тарга. Тарга - это тип кузова спортивного двухместного родстера с фиксированным лобовым стеклом, защитной дугой за сиденьями, съемной крышей и задним стеклом.
По информации Центральной Службы Новостей, Niels van Roij Design известна своей работой над уникальными проектами, основанными на иконических моделях. В этом году они разработали кабриолет Land Rover Defender и объявили о планах модифицировать оригинальный Audi TT родстер. Пока компания не раскрыла много деталей о проекте Testarossa Targa, она поделилась некоторыми этапами процесса проектирования в социальных сетях.
Поскольку Ferrari никогда не выпускала версию Testarossa кабриолет, Niels van Roij Design должна начать проект с нуля. Нильс ван Рой, основатель компании, лично участвует в создании и разработке проекта благодаря своему богатому опыту.
Просто срезать крышу было бы слишком просто и не отразило бы желания владельца иметь машину тарга. В связи с этим инженерам из Niels van Roij Design потребуется внести серьезные изменения в конструкцию автомобиля, включая крылья и заднюю часть. Еще не ясно, будет ли крыша Testarossa убирающейся, так как это потребует сложного процесса проектирования и значительной работы в моторном отсеке Ferrari.