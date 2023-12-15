Ателье Niels van Roij Design создаст Ferrari Testarossa в кузове Targa

Некоторые модели Ferrari настолько легендарны, что мало что может сравниться с ними, как, например, Testarossa. Однако владелец одного из таких автомобилей из Андорры решил изменить свою машину, поручив голландской дизайн-студии Niels van Roij Design преобразовать его в версию тарга. Тарга - это тип кузова спортивного двухместного родстера с фиксированным лобовым стеклом, защитной дугой за сиденьями, съемной крышей и задним стеклом.

По информации Центральной Службы Новостей, Niels van Roij Design известна своей работой над уникальными проектами, основанными на иконических моделях. В этом году они разработали кабриолет Land Rover Defender и объявили о планах модифицировать оригинальный Audi TT родстер. Пока компания не раскрыла много деталей о проекте Testarossa Targa, она поделилась некоторыми этапами процесса проектирования в социальных сетях.

Поскольку Ferrari никогда не выпускала версию Testarossa кабриолет, Niels van Roij Design должна начать проект с нуля. Нильс ван Рой, основатель компании, лично участвует в создании и разработке проекта благодаря своему богатому опыту.