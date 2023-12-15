Jaecoo привезет в Россию три новые модели в 2024

Марка Jaecoo рассказала о том, какие новинки привезет в Россию в 2024 году. Так, в первом квартале дебютирует кроссовер J8.

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Двумя другими новинками будут подключаемые гибриды (PHEV), построенные на базе кроссоверов J7 и J8. Выход Jaecoo J7 PHEV ожидается во втором квартале 2024 года, а флагманский кроссовер Jaecoo J8 в гибридной версии появится на российском рынке к третьему кварталу.

Напомним, единственная модель бренда - кроссовер J7 - официально дебютировал в РФ в конце февраля. Цены на новинку лежат в диапазоне от 2 999 900 до 3 409 900 рублей с учетом максимальных выгод. Без них машина стоит от 3 339 900 до 3 749 900 рублей.

Габариты модели составляют 4500 х 1865 х 1680 мм при колесной базе 2672 мм. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 186 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7 с двойным "мокрым" сцеплением.