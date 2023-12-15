Toyota прекратила принимать заказы на некоторые модели

Как пишет Nikkei Asia, автогиганту приходится отказываться от заказов по ряду причин, включая проблемы с поставками комплектующих, с которыми производства столкнулись еще во время пандемии коронавируса. Осенью дилерам пришлось остановить продажи хэтчбеков Aqua, минивэнов Alphard и внедорожников Land Cruiser 300, так как Toyota опасается, что не успеет выполнить все набранные заказы.

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Первая причина такого решения — отставание производства от спроса, которое возникло еще в ковидный период. Когда началась пандемия, Toyota, закупавшая комплектующие впрок, продолжала принимать заказы. На пике отставание достигло миллиона автомобилей.

Вторая причина — изменение схемы продаж. Раньше дилерские центры Toyota были разделены на четыре категории, продавая определенные модели. С 2020 года любую машину можно заказать в любом центре, что привело к наплыву заказов на ходовые модели и череде отмен.

Toyota всеми силами старается нагнать спрос: она повысила производственный прогноз Toyota и Lexus на 2023 финансовый год на 90 тысяч машин до 3,34 миллиона. Продажи тоже растут, но медленнее, чем могли бы. Сокращается и время доставки: в конце 2022-го ждать автомобиль приходилось в среднем по полгода, теперь — меньше пяти месяцев. Ожидается, что к весне 2023 года срок снизится до четырех месяцев.