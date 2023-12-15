Российские водители будут получать белорусские права по упрощенной схеме

Российские водители смогут без экзаменов заменять свои права на белорусские, а автомобилисты из Белоруссии — на российские. Как сообщает РИА Новости, соответствующие нормативные акты Союзного государства должны вступить в силу с 1 апреля 2024 года.

Тема обсуждалась на недавнем заседании комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту в формате видеоконференцсвязи в Минске и Москве. Стороны обменялись данными о ходе работы по подготовке нормативно-правовых актов.

Отмечается, что депутаты предложили МВД Белоруссии и России принять необходимые меры для завершения разработки и принятия необходимых проектов для обмена прав.

«Участники обсуждения согласовали ожидаемый срок скоординированного вступления в силу указанных нормативных актов — 1 апреля 2024 года», — отметила пресс-служба парламентского собрания Союзного государства.