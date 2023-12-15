Российские водители будут получать белорусские права по упрощенной схеме

Российские водители смогут без экзаменов заменять свои права на белорусские, а автомобилисты из Белоруссии — на российские. Как сообщает РИА Новости, соответствующие нормативные акты Союзного государства должны вступить в силу с 1 апреля 2024 года.

Российские водители будут получать белорусские права по упрощенной схеме
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Тема обсуждалась на недавнем заседании комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту в формате видеоконференцсвязи в Минске и Москве. Стороны обменялись данными о ходе работы по подготовке нормативно-правовых актов.

Отмечается, что депутаты предложили МВД Белоруссии и России принять необходимые меры для завершения разработки и принятия необходимых проектов для обмена прав.

«Участники обсуждения согласовали ожидаемый срок скоординированного вступления в силу указанных нормативных актов — 1 апреля 2024 года», — отметила пресс-служба парламентского собрания Союзного государства.

При этом пока не раскрывается, каким именно образом водители смогут подать заявку на замену прав, однако проходить она будет без повторной сдачи квалификационных экзаменов.

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