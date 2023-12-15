Бензиновый Lada Largus запустят в серию в мае 2024 года

Lada Largus, производство которого наладят в Ижевске, запустят в серию в мае 2024 года. Об этом "Российской газете" рассказал директор продуктовых программ и проектов АО "Автоваз" Олег Груненков.

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Сейчас продолжается продолжается монтаж под полноценную сборку Largus. Что касается электрической версии модели, то она появится в продаже позже.

Напомним, АвтоВАЗ официально не объявлял цены на Lada Largus из последней партии из Тольятти в 600 автомобилей с 90-сильным мотором. А дилеры просят за машину минимум 2 000 000 рублей.

Ранее АвтоВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства Largus на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года.

Перенос производства Largus связан с планами по загрузке Линии №1 в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство автомобилей семейства Vesta, а также поставить на конвейер представительский седан Aura и новый кроссовер на платформе Vesta.