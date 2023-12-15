Четыре книжные сети приостановили продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова

Сеть книжных магазинов "Читай-город — Буквоед" объявила, что приостанавливает продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. "Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ. С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации", — говорится в пресс-релизе сети. В компании добавили, что изъятие тиражей с полок займет "определенное время". С 15 декабря 2023 года запрет на продажи книг двух авторов ввел сервис "Литрес", их не смогут купить пользователи "Литрес подписки" и MyBook. Однако те, кто успел купить произведения опальных авторов до 15 декабря, смогут их спокойно читать. Накануне о решении приостановить распространение книг Акунина и Быкова заявило и издательство АСТ. "Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут", - говорится в заявлении генерального директора издательства Павла Гришкова. Кроме того, все книги Бориса Акунина убрала из продажи и сеть "Московский дом книги", сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва". Писатели не переживают В своем комментарии Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) выразил надежду, что он прощается с читателями ненадолго. "Напечатана, но, видимо, не выйдет в РФ книга "Мой календарь". Сверстан, но, видимо, не выйдет в РФ десятый том моей "Истории российского государства", посвященный ленинско-сталинской эпохе. Написан и, видимо, не выйдет в РФ беллетристический роман "Москва-Синьцзин", сопровождающий десятый том. Что ж, значит эти книги будут опубликованы где-нибудь на территории свободы. А вы сможете купить их в электронном виде на моем авторском сайте BAbook", - сообщил Акунин. Дмитрий Быков заявил РБК, что решение АСТ ничего для него не изменит. Автор остался благодарен издательству за то, что оно работало с ним и после отъезда за границу. "Обычно — по крайней мере в СССР — эмигрантов переставали печатать сразу", - вспомнил писатель. Он сообщил, что не потеряет много денег, так как зарабатывал педагогикой и журналистикой. Быков уверен, что его по-прежнему будут читать ценители творчества. "Точно так же, как в начале 1980-х все мы читали Аксенова и слушали Галича, простите за лестную аналогию. От того, что запрещали читать Некрасова и Аксенова, не стали больше читать Софронова и Бубенного. А Набоков вопрос о своих русских читателях относил к области "метафизики и юмора". Давно пора понять, что запретить книгу невозможно", — заявил Быков. Пранкеры вывели на провокационные вопросы Ранее прокремлевские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали разговоры с Дмитрием Быковым и Борисом Акуниным. Беседа с Акуниным велась от имени президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко, а с Быковым — от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Пранкеры поинтересовались у Быкова, как он относится к атакам беспилотников на города России. По словам Быкова, ему обидно, что так происходит. "Претензий к вам (к Украине. — прим. "Газета.Ru") у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы", — сказал Быков. В беседе с Акуниным притворившийся Зеленским пранкер спросил, согласен ли он с тем, что обстрелы Украиной Крыма и других регионов России обоснованы. "Это не вызывает протеста ни у кого из нас. Мы очень хорошо это понимаем", — ответил писатель. В ходе разговора Акунин также призвал создать "программу помощи в релокации дезертирам из российской армии". "Кто такой Акунин? Враг! — с такими словами выступил в программе "Полный контакт" Владимира Соловьева депутат Госдумы Андрей Гурулев. - И мы уже про это говорили, что враг должен быть уничтожен. Я не знаю, когда мы к этому придем, что независимо от того, где он находится — здесь, за границей, еще как-то".