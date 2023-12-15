В базе Минпрома нашли гибридный Kaiyi X7

На днях в России был презентован кроссовер Kaiyi X7 Kunlun. Это новая модель в линейке бренда, принадлежащего Chery, появившаяся на домашнем рынке в марте этого года. Теперь китайцы подготовили для X7 Kunlun новую версию, информация о которой была опубликована Министерством промышленности КНР.

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Внешние отличия гибрида от неэлектрифицированной версии заключаются в дизайне средней панели решётки радиатора и наличии дополнительного лючка, в остальном гибридная версия повторяет собрата. Причём решили не отказываться от двойных патрубков выхлопа, но в случае с гибридом они декоративные.

Примечательным является тот факт, что для "розеточного" Kaiyi X7 Kunlun был выбран двигатель производства не материнской Chery, а BYD. Это полуторалитровый турбомотор, применяемый на BYD Han DM-i. Его мощность составляет 139 л.с.