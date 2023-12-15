В Курске проверили, как предприниматели чистят от снега свои территории

Утром сотрудники отдела по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей провели рейды. Они проверили, как очищены от снега объекты торговли и услуг. Специалисты посетили более 50 предприятий потребительской сферы на проспектах А. Дериглазова, Победы, Дружбы улицах К. Маркса, Пучковке, Косухина, Майском бульваре. Шесть владельцев помещений получили уведомление с требованием незамедлительно почистить снег. Кроме того, собственников предупредили, что нужно не только убирать сугробы, но и посыпать подходы к торговым точкам противогололёдными материалами, а с крыш – своевременно убирать сосульки. Больше новостей в нашем Telegram-канале PROKursk и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»