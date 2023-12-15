НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Циклон "Ваня" накрыл Нижний Новгород, день станет одним из самых снежных в декабре, сообщил глава города Юрий Шалабаев.

"Нижний Новгород стал одним из городов, которые накрыл снежный циклон "Ваня". Сегодня, по прогнозам, выпадет до 16 см снега, и это один из самых снежных дней декабря. Синоптики пишут, что по высоте предполагаемого снежного покрова эта пятница займет седьмое место за более вековую историю наблюдений", - написал Шалабаев в Telegram-канале.

В городе собрали специальный штаб. Идет обработка дорог, прометание, вывоз снега. К уборке привлекли всю технику и людей, включая ресурсы подрядчиков и управляющих компаний.

Как передает корреспондент ТАСС, сильный снегопад идет весь день, поездки на такси по городу подорожали. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", днем пробки в городе достигли 10 баллов, что не характерно для этого времени. Движение затруднено, в том числе на центральных улицах - Белинского, Большой Печерской, Пискунова и других. На улице Ванеева большегрузы с трудом поднимаются в сторону центра города.