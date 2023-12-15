В Россию завезли партию китайских Skoda Octavia 2023 года

У нескольких дилеров в Москве появилась партия лифтбеков Skoda Octavia в кузове А7 китайской сборки. Несмотря на то, что производство этих автомобилей для рынков разных стран закончилось в 2020 году, они снова продаются в России.

Автомобили 2023 года выпуска, стоимость варьируется от 2,5 млн до 2,69 млн рублей. Внешне Skoda Octavia A7 китайской сборки практически нельзя отличить от моделей выпуска 2013 года российской сборки. Отличие только в корме с узкими горизонтальными фонарями, похожими на те, что были на флагманской модели Superb.

Лифтбек оснащен бензиновым «атмосферником» объемом 1,5 л мощностью 113 л.с., а также классическим шестиступенчатым «автоматом». Условное название комплектации поступившей партии — «Импорт». В списке оснащения: галогеновые фары с «противотуманками», салон, отделанный эко-кожей, кондиционер, подушки безопасности для водителя и пассажира, датчики давления в шинах, электропривод зеркал, задний парктроник, система «старт-стоп», мульти-руль, медиасистема с крупным сенсорным дисплеем и Bluetooth, шесть аудиодинамиков, адаптивный круиз-контроль и 16-дюймовые литые диски.