Объем работ по ремонту дорог в Магаданской области вырос на 30% в 2023 году

ТАСС, 15 декабря. Объем ремонтных работ на дорогах с асфальтобетонным покрытием в 2023 году вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил глава областного министерства дорожного хозяйства и транспорта Александр Просин на заседании регионального правительства.

"Площадь дорог, выполненных в асфальтобетонном исполнении, выросла на 30% - с 42,6 тыс. кв. м в 2022 году до 70,68 тыс. кв. м в текущем. В 2023 году общий объем средств, направленных на ремонт дорожной сети, составил 2,1 млрд рублей, из них 361,4 млн рублей - средства федерального бюджета, 1,8 млрд рублей - средства областного бюджета", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что за год выполнены работы на 11 объектах, общая протяженность введенных участков составляет 20,7 км автодорог, из них с асфальтобетонным покрытием 7,71 км. Введен в эксплуатацию мост через реку Детрин. Общая площадь отремонтированного покрытия дорог составила 194,09 тыс. кв. м.