Примерно 450 тыс. Audi A3 и VW Golf могут отозвать из-за новой проблемы

Ранее эти компании уже проводили кампанию по отзыву 110 042 автомобилей указанных моделей из-за проблем в системе подачи топлива. В настоящее время федеральные регуляторы США рассматривают вопрос о расширении этого отзыва на автомобили, выпущенные до 2020 года, сообщает издание Тарантас Ньюс.

© Моя Москва.онлайн

Национальное агентство безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало дополнительное расследование после получения новых жалоб от владельцев. Сейчас агентство зарегистрировало уже 79 случаев утечки топлива и запаха бензина в автомобилях Audi A3 и Volkswagen Golf.

Считается, что корень проблемы лежит в неисправности всасывающего насоса в топливном баке, который отвечает за удаление паров топлива. Неисправность насоса может привести к проникновению топлива в систему EVAP и последующей утечке из фильтрующего элемента.