Примерно 450 тыс. Audi A3 и VW Golf могут отозвать из-за новой проблемы

Примерно 450 тыс. Audi A3 и VW Golf могут отозвать из-за утечки топлива
Ранее эти компании уже проводили кампанию по отзыву 110 042 автомобилей указанных моделей из-за проблем в системе подачи топлива. В настоящее время федеральные регуляторы США рассматривают вопрос о расширении этого отзыва на автомобили, выпущенные до 2020 года, сообщает издание Тарантас Ньюс.
Национальное агентство безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало дополнительное расследование после получения новых жалоб от владельцев. Сейчас агентство зарегистрировало уже 79 случаев утечки топлива и запаха бензина в автомобилях Audi A3 и Volkswagen Golf.
Считается, что корень проблемы лежит в неисправности всасывающего насоса в топливном баке, который отвечает за удаление паров топлива. Неисправность насоса может привести к проникновению топлива в систему EVAP и последующей утечке из фильтрующего элемента.
Особую опасность представляет собой утечка топлива рядом с горячими частями выхлопной системы, что значительно увеличивает риск возгорания. В ответ на это NHTSA инициировало процедуру запроса на отзыв, целью которого является оценка эффективности первоначальных ремонтных работ и полное изучение потенциальных угроз безопасности, связанных с данными автомобилями.