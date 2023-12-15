Примерно 450 тыс. Audi A3 и VW Golf могут отозвать из-за утечки топлива

Ранее эти компании уже проводили кампанию по отзыву 110 042 автомобилей указанных моделей из-за проблем в системе подачи топлива. В настоящее время федеральные регуляторы США рассматривают вопрос о расширении этого отзыва на автомобили, выпущенные до 2020 года, сообщает издание Тарантас Ньюс.

Примерно 450 тыс. Audi A3 и VW Golf могут отозвать из-за новой проблемы
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Национальное агентство безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало дополнительное расследование после получения новых жалоб от владельцев. Сейчас агентство зарегистрировало уже 79 случаев утечки топлива и запаха бензина в автомобилях Audi A3 и Volkswagen Golf.

Считается, что корень проблемы лежит в неисправности всасывающего насоса в топливном баке, который отвечает за удаление паров топлива. Неисправность насоса может привести к проникновению топлива в систему EVAP и последующей утечке из фильтрующего элемента.

Особую опасность представляет собой утечка топлива рядом с горячими частями выхлопной системы, что значительно увеличивает риск возгорания. В ответ на это NHTSA инициировало процедуру запроса на отзыв, целью которого является оценка эффективности первоначальных ремонтных работ и полное изучение потенциальных угроз безопасности, связанных с данными автомобилями.

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