В Европе перестали покупать подержанные Range Rover из-за постоянных краж

В Великобритании начался настоящий бум краж премиальных внедорожников Range Rover. И когда их владельцы хотят продать автомобиль, сталкиваются с неожиданными отказами в страховом обеспечении сделок или обмене на другие виды транспорта.

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Например, один из владельцев такого внедорожника решил продать машину и купить электрический Porsche. Но страховое агентство отказало ему в сопровождении сделки, сославшись на снижение цены. Машина такого класса стоит в Британии порядка 48 тысяч фунтов стерлингов, или около $60100. И в итоге заоблачная цена привела к резкому удешевлению машины, но это не повлияло на спрос.