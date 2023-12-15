Глава АвтоВАЗа сообщил, что уже есть прототипы электрических Lada

"У нас есть прототипы электрических автомобилей, они уже проходят испытания на нашем полигоне. В частности, это электрическая "Нива", в дальнейшем это будет Lada Vesta. Они будут производиться в Тольятти. И это будут самые высоколокализованные по свою уровню отечественные машины. Но все будет зависеть от спроса и государственной поддержки, ведь пока мы видим, что рынок автомобилей с ДВС является более масштабным по объему. И мы делаем ставку на него. Не так давно мы представили новый двигатель 1,8 литра - в ближайшее время он будет устанавливаться на наши модели", - отметил топ-менеджер.