Глава АвтоВАЗа сообщил, что уже есть прототипы электрических Lada

Глава АвтоВАЗа Соколов: уже есть прототипы электрических Lada
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов во время старта выпуска опытной партии e-Largus рассказал "Российской газете" о том, что компания активно занимается электрическим направлением. Так, уже есть прототипы электрических "Нив".
"У нас есть прототипы электрических автомобилей, они уже проходят испытания на нашем полигоне. В частности, это электрическая "Нива", в дальнейшем это будет Lada Vesta. Они будут производиться в Тольятти. И это будут самые высоколокализованные по свою уровню отечественные машины. Но все будет зависеть от спроса и государственной поддержки, ведь пока мы видим, что рынок автомобилей с ДВС является более масштабным по объему. И мы делаем ставку на него. Не так давно мы представили новый двигатель 1,8 литра - в ближайшее время он будет устанавливаться на наши модели", - отметил топ-менеджер.