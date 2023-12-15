В Петербурге открыли движение по части дублера южного участка КАД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Первую часть Московско-Дунайской развязки в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию, по ней открыли движение транспорта. Второй этап строительства планируют завершить до конца 2024 года, развязка должна стать дублером южного участка КАД (Кольцевой автомобильной дороги), сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В Московском районе открыто рабочее движение в обе стороны по новому путепроводу через Московское шоссе. Полностью завершить проект планируется в четвертом квартале 2024 года. После окончательного ввода в строй пропускная способность транспортной развязки увеличится до 15 тыс. автомобилей в сутки", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты завершили работы на участке протяженностью 650 м. Общая протяженность всего нового участка составит 1 460 м, включая путепровод с подходами.

"Московско-Дунайская развязка - один из важнейших объектов, который строится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Новый путепровод станет дублером южного участка КАД, обеспечит непрерывное движение на магистралях, соединяющих сразу три района города - Красносельский, Московский и Фрунзенский, выведет транспорт на федеральную трассу "Россия", - приводит пресс-служба слова губернатора города Александра Беглова.