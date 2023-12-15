Компания "СОГАЗ" выяснила, в какое время суток россияне предпочитают покупать ОСАГО

Больше всего электронных полисов ОСАГО клиенты оформляют по понедельникам с 10 до 12 утра. Об этом сообщили в компании СОГАЗ.

Компания СОГАЗ проанализировала статистику по продаже полисов ОСАГО за 11 месяцев 2023 года и выяснила, что период с 10.00 до 12.00 в понедельник является самым популярным временем для оформления электронных полисов ОСАГО. Всего на понедельник приходится свыше 20% всех онлайн-продаж полисов в течение недели.

Меньше всего полисов оформляют в воскресенье, однако в будни самый непопулярный день для оформления ОСАГО - вторник - на 30% меньше полисов, чем в понедельник.

Такие тенденции справедливы и для покупки традиционных полисов ОСАГО в офисах продаж СОГАЗа. Больше всего полисов оформляется с 9.00 до 12.00, а также с 14.00 до 16.00 в будни. При этом большинство продаж (более 70%) приходятся на понедельник и вторник. В пятницу в среднем продается почти в три раза меньше бумажных полисов, чем в понедельник.