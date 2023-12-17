Более 2 тыс. украинских грузовиков ждут въезда в страну на территории Польши

Более двух тысяч украинских грузовиков ждут въезда в страну на территории Польши. Об этом сообщает "РБК-Украина". По информации агентства, самое большое скопление автомобилей наблюдается напротив пункта пропуска "Шегини — Медыка". В Госпогранслужбе Украины пояснили, что по состоянию на утро 17 декабря заблокированными остаются три направления на границе с Польшей. До этого агентство Укринформ со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко сообщало, что на границе с Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией около 4 тыс. грузовиков ожидают возможности въехать на Украину. По информации польских пограничников, на направлениях, где продолжается блокировка, по состоянию на утро 16 декабря проезда ожидают 2,4 тыс. грузовиков. Мэр Львова Андрей Садовой подверг критике польские власти за бездействие в ситуации с перевозчиками, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной.