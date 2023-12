Кроссовер Lynk & Co 09 от Geely и Volvo стал быстрее и получил необычную фишку

Трехрядный кроссовер Lynk & Co 09 в гамме совместного бренда Geely и Volvo появился в 2021 году (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). Напомним, в основе модели лежит вольвовская платформа SPA (Scalable Product Architecture), на которой также базируются «шведы» шестидесятой и девяностой серий, включая Volvo XC90. Так вот теперь марка решила освежить «девятку», правда, обновки достались не всем версиям: доработке подвергся топовый подзаряжаемый гибрид Lynk & Co 09 EM-P, «живые» фото опубликовало издание Autohome. Гибрид PHEV попроще (у него другая начинка) и «мягкогибридный» вариант MHEV, видимо, обновят позже, если, конечно, Lynk & Co и вовсе не решит отказаться от этих исполнений.